В Аргентине пропала подводная лодка

Об этом сообщили в Twitter Военно-морские силы Аргентины.

Официальный представитель аргентинского флота Энрике Балби не рассматривает на данный момент версию об затоплении подлодки, скорее всего субмарина вышла за пределы локации или слишком глубоко ушла под поду, из-за чего несколько дней под ряд не удавалось установить связь. Последний раз с капитаном подлодки выходили на связь в среду.

У команды достаточно продовольствия, чтобы провести в море несколько дней пока другие судна будут искать потерявшуюся субмарину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад в Дании затонула крупнейшая частная подводная лодка.