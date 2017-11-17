Россия перебросила около сотни цистерн с дизельным топливом в ДНР/ЛНР, - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС) Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Так, около сотни цистерн были направлено на грузовую железнодорожную станцию в Енакиево. Примечательно, что весь этот груз был в основном с дизельным топливом.

По словам Тымчука, цистерны имели маркировку "Российских железных дорог" (РЖД). Так, составы следовали по маршруту: ст. Зверево (РФ) - ст. Кр. Могила (ЛНР) - ст. Енакиево (ДНР).

Кроме того, в этот период на ж/д станцию Енакиево круглосуточно прибывали военные топливозаправщики, которые под усиленной охраной развозили топливо к местам дислокации подразделений ДНР (район Авдеевки, Горловки, Новоазовска и др.).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день Российская Федерация пытается сохранить свою колонию на Донбассе.