13:58 17.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Запорожье легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека

В ночь на пятницу, 17 ноября, в Запорожской области произошло столкновение двух машин.

На Запорожье легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека

В результате аварии погибли два человека. Как сообщает отделе коммуникации Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Запорожской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Орехов.

Тут по не известным пока причинам столкнулись ГАЗ и ВАЗ. В результате аварии погибли водитель и пассажирка легковушки.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц достали тело водителя и передали его полиции. Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ночного ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 16 ноября, в Черкассах маршрутный автобус "Богдан" врезался с грузовик "Урал". В результате аварии пострадал водитель и восемь пассажиров маршрутки. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черкасской области, авария произошла около семи часов вечера на углу улиц Чигиринская-Пацаева.


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