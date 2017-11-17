На Львовщине столкнулись два автобуса, пострадала женщина

В результате аварии пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции по области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Дрогобыч - Стрый в селе Гаи, Дрогобычского района.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса сообщением "Стрый - Дрогобыч", 28-летний местный житель, не выбрал безопасную скорость движения. Он не выдержал дистанцию ​​и его машина в итоге столкнулась с рейсовым автобусом "Трускавец - Коблево", который двигался впереди в попутном направлении под управлением 52-летнего жителя города Дрогобыч.

От удара пассажирка одного из автобусов получила незначительные травмы. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Львовщине в четверг зафиксировано серьезное ДТП, в результате чего один человек погиб. Еще четверо были вскоре госпитализированы.