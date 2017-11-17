На Херсонщине пенсионер спрятал под пол труп сына

Такие данные распространили в Отделе коммуникации полиции региона. Как стало известно – труп пенсионер завернул в матрац, а потом разобрал деревянный пол и зарыл погибшего в песок. Своим соседям мужчина позже говорил, что сын уехал в Москву на заработки.

Сообщение правоохранители получили от знакомого этой семьи. Он говорил, что волнуется за своего 38-летнего друга, который проживает с отцом и больше недели его уже не видно. Полицейские прибыли по месту жительства этой семьи. 68-летний хозяин позволил зайти в дом. Вскоре правоохранители почувствовали трупный запах, а затем разобрали пол и на глубине полутора метров обнаружили труп.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине мужчина убил начальницу.