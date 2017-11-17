17:20 17.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине произошло ДТП при участии десяти авто

Авария на мосту на Днепропетровщине произошла по причине густого тумана.

На Днепропетровщине произошло ДТП при участии десяти авто

В Каменском, что на Днепропетровщине, на мосту произошла серьезная авария с участием сразу десяти  автомобилей. Такие данные распространил местный сайт "Событие".

Известно, что инцидент был зафиксирован 17 ноября утром на мостовом переходе через Днепр. В масштабной аварии по причине густого тумана пострадали авто марок Opel Vectra, а также Opel Vivaro, Cherry Tiggo, Chevrolet Niva, марк "Москвич", Lexus, а также Ford Sierra, "ЛАДА" и ПАЗ. Водители не смогли объяснить, по причине какого авто произошла данная авария. По итогам аварии один мужчина был травмирован.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье легковое авто столкнулось с грузовиком.


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