Харьковского военного чиновника подозревают в растрате госсредств

Сообщается, что начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майору Андрею Алимпиеву инкриминируют создание мошеннической схемы с целью отмывания денег при закупке топлива и горючего для университетской техники. По предварительным данным, он нанес убытков государству на более чем двух с половиной млн гривен.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что его ведомство будет ходатайствовать об аресте Алимпиева и отстранении от занимаемой должности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Министерство внутренних дел Украины сообщило, что создаст дополнительные ячейки при отделениях органов внутренних дел по противодействию коррупции