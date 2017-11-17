22:52 17.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Харьковского военного чиновника подозревают в растрате госсредств

В Харькове задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Андрея Алимпиева, которого подозревают в краже государственных денег.

Харьковского военного чиновника подозревают в растрате госсредств

Сообщается, что начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майору Андрею Алимпиеву инкриминируют создание мошеннической схемы с целью отмывания денег  при закупке топлива и горючего для университетской техники. По предварительным данным, он нанес убытков государству на более чем двух с половиной млн гривен.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что его ведомство будет ходатайствовать об аресте Алимпиева и отстранении от занимаемой должности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Министерство внутренних дел Украины сообщило, что создаст дополнительные ячейки при отделениях органов внутренних дел по противодействию коррупции


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