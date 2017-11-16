В Сумах пенсионер "заминировал" три многоэтажных дома

Так, пожилой мужчина сообщил про минирование сразу трех многоэтажных домов. Об этом передает Департамент коммуникации Нацполиции. Согласно данным – вечером 15-го ноября отдел полиции Сумщины получил по телефону сведения от неизвестного, угрожавшего взорвать сразу три многоэтажки.

Откуда поступил этот звонок – выяснить труда не составило. В итоге была установлена и личность "псевдоминера". Им оказался 66-летний житель дома, расположенного рядом с "заминированными". Мужчина был в собственной квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УРА-Информ, 14 ноября неизвестный в столице сообщил про минирование ТЦ "Гулливер".