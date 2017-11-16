13:32 16.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Литве автобус с детьми попал в аварию, пострадали два человека

В утром четверг, 16 ноября, в литовской деревне Рингувеле автобус с детьми попал в аварию.

В Литве автобус с детьми попал в аварию, пострадали два человека

Около семи часов утра в Шяуляйском районе автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщает Delfi, на момент аварии в автобусе находился 31 ребенок. На месте происшествия медики оказывают пострадавшим первую помощь.

Один ребенок и водитель грузовика доставлены в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии в среду, 15 ноября, школьный автобус столкнулся с фургоном. В результате дорожно-транспортного происшествия 28 человек пострадали. Как сообщает Nordwest Zeitung, авария произошла утром в Нижней Саксонии, когда 42 детей везли в школу.


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