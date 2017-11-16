12:51 16.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком три ДТП произошли из-за прорыва трубы

16-го ноября на ул. Андрея Матвиенко в н.п. Кропивницкий произошли сразу три ДТП. 

В Кропивницком три ДТП произошли из-за прорыва трубы

Причина данных аварий - прорыв трубы водоснабжения, что было зафиксировано еще ночью. По итогам прорыва на дороге возникла ледяная корка. Такие данные распространила пресс-служба Управления полиции Кропивницкого.

Так, в итоге не справился с управлением водитель авто Toyota Prius, что в 8:30 ехал на задание. Служебное транспортное средство врезалось в Geely. Данным делом теперь занимаются следователи и прокуратура.

Местные полицейские также добавили, что позже на указанном промежутке пути возникло еще одно ДТП – при участии авто марки Honda и Mercedes. Автомобили получили механические повреждения.

Как сообщал УРА-Информ, под Киевом три авто попали в ДТП.


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