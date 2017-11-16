12:36 16.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100179222:labazovych

В Харькове правоохранители изъяли у мужчины гранату

В Харькове на улице Молочной во время отработки территории района полицейские нашли у 41-летнего мужчины гранату. 

В Харькове правоохранители изъяли у мужчины гранату

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как выяснили сотрудники полиции, у мужчины при себе была граната Ф-1 времен Второй Мировой войны и около 500 граммов тротила. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Так, по данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. В данный момент также решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровно в жилом доме прогремел взрыв. Мужчина подорвал гранату. В результате инцидента виновник получил незначительные травмы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив