В Харькове правоохранители изъяли у мужчины гранату

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как выяснили сотрудники полиции, у мужчины при себе была граната Ф-1 времен Второй Мировой войны и около 500 граммов тротила. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Так, по данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. В данный момент также решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровно в жилом доме прогремел взрыв. Мужчина подорвал гранату. В результате инцидента виновник получил незначительные травмы.