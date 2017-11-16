В Харькове пьяный водитель протаранил гипермаркет - ВИДЕО

При этом врезавшись во входную дверь водитель продолжал двигаться внутри магазина. К частью, во время аварии никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова, авария произошла около двух часов дня. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

По словам пресс-секретарь Управления патрульной полиции Харькова Карины Курбановой, на водителя были составлены два административных протокола по соответствующей статье Уголовного Кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Львовщине сегодня произошло серьезное ДТП. В результате аварии один человек погиб. Еще четверых скорая помо0зщь увезла в больницу.