В Харькове пьяный водитель протаранил гипермаркет - ВИДЕО
В Харькове в четверг, 16 ноября, иномарка протаранила вход в гипермаркет.
При этом врезавшись во входную дверь водитель продолжал двигаться внутри магазина. К частью, во время аварии никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова, авария произошла около двух часов дня. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
По словам пресс-секретарь Управления патрульной полиции Харькова Карины Курбановой, на водителя были составлены два административных протокола по соответствующей статье Уголовного Кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Львовщине сегодня произошло серьезное ДТП. В результате аварии один человек погиб. Еще четверых скорая помо0зщь увезла в больницу.
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