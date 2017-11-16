В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие

Об этом сообщает Тolonews.

Как утверждают очевидцы, погром случился возле ресторана, где собралось несколько членов партии Джамиат-и-Ислами, включая Зию Масуда, бывшего советника президента Ашрафа Гани.

"Два человека были убиты, а восемь человек ранены", - подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.

Также сообщается, что скорая помощь прибыла в этот район, и силы безопасности оцеплены периметр места взрыва.

Напоследок свидетели добавили, что три машины были уничтожены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в штате Борно на северо-востоке страны боевики "Боко Харам" напали на мирное население. В результате инцидента погибли 18 человек.