12:19 16.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие

Неподалеку от столичного ресторана Афганистана в Кабуле в четверг, 16 ноября, произошел сильнейший взрыв, вследствие чего погибли два человека. Еще по меньшей мере восемь получили ранения.

В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие

Об этом сообщает Тolonews.

Как утверждают очевидцы, погром случился возле ресторана, где собралось несколько членов партии Джамиат-и-Ислами, включая Зию Масуда, бывшего советника президента Ашрафа Гани.  

"Два человека были убиты, а восемь человек ранены", - подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.

Также сообщается, что скорая помощь прибыла в этот район, и силы безопасности оцеплены периметр места взрыва.

Напоследок свидетели добавили, что три машины были уничтожены.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  штате Борно на северо-востоке страны боевики "Боко Харам" напали на мирное население. В результате инцидента погибли 18 человек.


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