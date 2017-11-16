В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие

Неподалеку от столичного ресторана Афганистана в Кабуле в четверг, 16 ноября, произошел сильнейший взрыв, вследствие чего погибли два человека. Еще по меньшей мере восемь получили ранения.
Об этом сообщает Тolonews.
Как утверждают очевидцы, погром случился возле ресторана, где собралось несколько членов партии Джамиат-и-Ислами, включая Зию Масуда, бывшего советника президента Ашрафа Гани.
"Два человека были убиты, а восемь человек ранены", - подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.
Также сообщается, что скорая помощь прибыла в этот район, и силы безопасности оцеплены периметр места взрыва.
Напоследок свидетели добавили, что три машины были уничтожены.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в штате Борно на северо-востоке страны боевики "Боко Харам" напали на мирное население. В результате инцидента погибли 18 человек.