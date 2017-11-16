В Черновцах на взятке 2 тыс долларов попался заместитель военного комиссара

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как отмечается, чиновник требовал две тысячи долларов от двух призывников за содействие в том, чтобы они избежали призыва на срочную военную службу.

"Неправомерная выгода обнаружена и изъята в полном объеме при проведении осмотра места происшествия", - отметили правоохранители.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, сопряженное с вымогательством).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Черновцах депутат требовал 1200 долларов от местных жителей за решение вопроса о предоставлении в аренду коммунального имущества. Теперь взяточника грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.