11:38 16.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Австрии прошли массовые протесты против ультраправых в правительстве - ФОТО

Тысячи людей собрались в столице Австрии Вене в среду, 15 ноября, в знак несогласия с возможным участием в австрийском правительстве ультраправой Партии свободы.

В Австрии прошли массовые протесты против ультраправых в правительстве - ФОТО

Об этом сообщает портал ORF.

Как отмечается, в собрании приняли участие прядка 8-10 тысяч человек, полиция оценила их количество примерно в 3 тысячи. В результате протестующие зажгли лампы и фонарики на телефонах, чтобы образовать огненную цепь вокруг правительственного квартала.

Также австрийцы считают, что ультраправые не должны получить министерские портфели в правительстве недавно избранного Себастьяна Курца. Вместе с тем митингующие утверждают, что партийное руководство FPO связано с правыми экстремистами.

Добавим, что данная демонстрация прошла мирно и без происшествий.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  Брюсселе более сотни человек атаковали полицию. Причиной беспорядков стала попытка полиции задержать известного видеоблогера и рэппера "Варгас 92".


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