11:50 16.11.2017 | Происшествия | Новости
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Наводнение в столице Греции унесло жизни более 15 человек - ФОТО

В результате наводнения в окрестностях Афин погибли уже 15 человек, несколько человек пропали без вести. Об этом сообщает издание Kathimerini.

Наводнение в столице Греции унесло жизни более 15 человек - ФОТО

По информации греческих спасательных служб, по меньшей мере погибло десять мужчин и четверо женщин. При этом 11 человек погибли в местечке Мандра. Еще двоих выловили в море – их смыло потоком воды.

Кроме того, 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

Примечательно, что наводнение в западных окрестностях Афин было вызвано штормом, который длился всю предыдущую ночь. Затопленными оказались сотни домов, дороги и предприятия.

Накануне греческие власти объявили чрезвычайное положение на маленьком острове Сими в Эгейском море, где дожди затопили дома, магазины и электростанцию и смыли транспортные средства в море.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Вьетнаме, где уже неделю бушуют проливные дожди, образовалось наводнение. В результате стихийного бедствия в некоторых районах сошли оползни, которые унесли жизни 37 человек. Еще 40 человек пропали без вести.


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