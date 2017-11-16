Наводнение в столице Греции унесло жизни более 15 человек - ФОТО

По информации греческих спасательных служб, по меньшей мере погибло десять мужчин и четверо женщин. При этом 11 человек погибли в местечке Мандра. Еще двоих выловили в море – их смыло потоком воды.

Кроме того, 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

Примечательно, что наводнение в западных окрестностях Афин было вызвано штормом, который длился всю предыдущую ночь. Затопленными оказались сотни домов, дороги и предприятия.

Накануне греческие власти объявили чрезвычайное положение на маленьком острове Сими в Эгейском море, где дожди затопили дома, магазины и электростанцию и смыли транспортные средства в море.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Вьетнаме, где уже неделю бушуют проливные дожди, образовалось наводнение. В результате стихийного бедствия в некоторых районах сошли оползни, которые унесли жизни 37 человек. Еще 40 человек пропали без вести.