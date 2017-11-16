Грузовик с 20 тоннами тефтелей перевернулся в Швеции

Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие произошло между городами Скара и Йетене. "Водитель транспортного средства не справился с управлением на замерзшей дороге, и грузовик соскользнул в канаву", - отметили полицейские.

Сообщается, что на этот раз в результате аварии жертв нет.

Однако известно, что из-за инцидента часть тефтелей после аварии оказалась на дороге. По этому поводу сотрудники полиции добавили, что теперь еду придется выгрузить из трейлера, прежде чем его можно будет транспортировать с места ЧП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Житомирщине водителю оторвало руку по итогам ДТП. Правоохранители на данный момент по факту этой аварии проводят расследование, выясняют все детали случившегося.