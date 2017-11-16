13:23 16.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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ДТП на Львовщине: один погибший, четверо пострадавших

На Львовщине зафиксировано серьезное ДТП, в результате чего один человек погиб.

ДТП на Львовщине: один погибший, четверо пострадавших

Кроме того - также еще четверо были вскоре госпитализированы. Такие данные распространили в департаменте по вопросам защиты граждан Львовской ОГА. Согласно этой информации – 15-го ноября на трассе Львов-Радехов-Луцьк около с.Вислобоки, Каменка-Бугского района, водитель "Хонда Аккорд", двигаясь в сторону Львова, выехал на встречную, где совершил столкновение с ВАЗ – 2110 - под управлением 71-летнего львовянина. По итогам этой аварии четверо граждан получили травмы, а также один человек погиб.

Как сообщал УРА-Информ, на Волыни авто столкнулось с лесовозом. В результате погибло двое пассажиров.


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