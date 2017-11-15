18:32 15.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье перевернулось легковое авто

Автодорожное происшествие в г. Запорожье произошло примерно в 17 часов вечера.

В Запорожье перевернулось легковое авто

Авария произошла на Набережной магистрали в городе Запорожье. Водитель авто марки Toyota Camry не убедился в безопасности обстановки на дороге и во время маневра врезался в авто марки Ford Transit.

При этом Toyota еще и задела ВАЗ2100, а потом пересекла разделительную полосу и уже потом перевернулась. На место вскоре приехали два экипажа скорой, а также два патруля полиции. На данный момент медики уже оказывают помощь водителю автомобиля марки Toyota Camry – прямо в карете скорой помощи.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области женщину сбил грузовой поезд.


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