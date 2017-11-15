В США произошла стрельба, есть погибшие

Как выяснили местные полицейские, одна жертва была обнаружена на стоянке, а другая была найдена в передней двери одного из баров. В свою очередь пострадавший был доставлен в Ривсайдскую больницу.

По словам сержанта полиции Уортингтона Стивена Метте, поке неизвестно, где именно произошла стрельба внутри или снаружи бара, или, возможно, и то, и другое. Также нет информации о подозреваемых, однако полиция заявляет, что они пока не объявляли никого в розыск.

Вместе с тем чиновники добавили, что это первые два убийства в Уортингтоне за 12 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в офисе информационного агентства Reuters, который находиться в польском городе Гдыня, 30-летний житель Беларуси отрыл огонь. Сотрудники вскоре сделали экстренный вызов в полицию, а одному из них удалось обезоружить мужчину.