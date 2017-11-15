В России разбился самолет с пассажирами, семь человек погибли

В результате крушения погибли семь человек. Всего на борту самолета находились восемь человек.

Выжить удалось только четырехлетний ребенок. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные Министерства чрезвычайных ситуаций России, крушение потерпел двухмоторный самолет L-410.

Он выполнял рейс из Хабаровска в поселок Нелькан. С радаров, по данным местных властей, он пропал около часу дня по местному времени.

Самолет упал при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта Нелькан.​ Воздушное судно получило повреждения, однако пожара не было. У него разрушен фюзеляж.

Самолет совершил жесткую посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы, - говорится в сообщении спасателей, добавив, что вместимость самолета составляет 19 человек, авиакомпания Хабаровские авиалинии, которой принадлежал самолет, специализируется на региональных перевозках в Хабаровском крае.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ираке в провинции Ваcит разбился военный вертолет Ми-17, принадлежащий иракской армии, в результате погибли семеро военных.