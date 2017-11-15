09:30 15.11.2017 | Происшествия | Новости
100179090:nastya

В результате столкновения поездов в Сингапуре пострадали 25 человек

В подземке метро Сингапура столкнулись два поезда, в результате чего пострадали пассажиры и сотрудники метрополитена. Об этом сообщает агенство Reuters.

В результате столкновения поездов в Сингапуре пострадали 25 человек

По предварительным данным, один из поездов врезался в стоящий состав. Всего в результате инцидента пострадали 23 пассажира и два сотрудника метрополитена.

В данный момент служба метрополитена занимается пострадавшими пассажирами, большинство из них имеют незначительные травмы. Все пострадавшие госпитализированы и доставлены в больницу.

Как сообщил сингапурский метрополитен, авария произошла из-за "ошибки".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на станции метро Контрактовая площадь мужчина упал на рельсы. К счастью, пассажиор остался жив. Как сообщают очевидцы, сейчас его пытаются достать специалисты аварийной службы. Вместе с тем станцию Контрактовая площадь из-за инцидента закрыли на вход и выход.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив