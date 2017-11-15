В результате столкновения поездов в Сингапуре пострадали 25 человек

По предварительным данным, один из поездов врезался в стоящий состав. Всего в результате инцидента пострадали 23 пассажира и два сотрудника метрополитена.

В данный момент служба метрополитена занимается пострадавшими пассажирами, большинство из них имеют незначительные травмы. Все пострадавшие госпитализированы и доставлены в больницу.

Как сообщил сингапурский метрополитен, авария произошла из-за "ошибки".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на станции метро Контрактовая площадь мужчина упал на рельсы. К счастью, пассажиор остался жив. Как сообщают очевидцы, сейчас его пытаются достать специалисты аварийной службы. Вместе с тем станцию Контрактовая площадь из-за инцидента закрыли на вход и выход.