В результате столкновения поездов в Сингапуре пострадали 25 человек

В подземке метро Сингапура столкнулись два поезда, в результате чего пострадали пассажиры и сотрудники метрополитена. Об этом сообщает агенство Reuters.
По предварительным данным, один из поездов врезался в стоящий состав. Всего в результате инцидента пострадали 23 пассажира и два сотрудника метрополитена.
В данный момент служба метрополитена занимается пострадавшими пассажирами, большинство из них имеют незначительные травмы. Все пострадавшие госпитализированы и доставлены в больницу.
Как сообщил сингапурский метрополитен, авария произошла из-за "ошибки".
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на станции метро Контрактовая площадь мужчина упал на рельсы. К счастью, пассажиор остался жив. Как сообщают очевидцы, сейчас его пытаются достать специалисты аварийной службы. Вместе с тем станцию Контрактовая площадь из-за инцидента закрыли на вход и выход.