В польском офисе Reuters произошла стрельба

Об этом происшествии сообщает местное издание Radio Gdansk.

Стало известно, что ранее мужчина работал в одной из фирм в этом здании. Фирма, где он работал, занималась отчетами баз данных. Он поднялся на этаж выше в здание агентства и сделал два выстрела с попыткой попасть в своего коллегу.

Сотрудники вскоре сделали экстренный вызов в полицию, а одному из них удалось обезоружить мужчину.

В то же время согласно источникам, близких к компании Reuters, событие было случайностью: белорус возвращался с тренировки и хотел показать свой пистолет одном из коллег. Когда же оружие увидели другие, то началась паника. При попытке вырвать у мужчины пистолет, случайно произошли два выстрела.

В данный момент полиция арестовала стрелка, по этому делу продолжается следственное действие.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Белгород-Днестровском районе Одесской области неизвестный мужчина начал стрелять во дворе жилого дома. Так, во время перестрелки один человек погиб, другой находится с тяжелыми травмами в больнице.