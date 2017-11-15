В Харькове повредили автомобиль генконсула России

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

По словам 46-летнего генконсула РФ, злоумышленники облили иномарку веществом, разъевшей лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства. Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции осмотрела машину и место происшествия. Также правоохранители опросили заявителя и возможных свидетелей.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия и разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

В данный момент следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном Печерском районе по ночам неизвестным поджигает автомобили. Полиция подогревает, что это психически неуравновешенный мужчина.