13:39 15.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100179129:labazovych

В Донецкой области ликвидировали нарколабораторию - ФОТО

Правоохранители в Донецкой области прекратили деятельность нарколаборатории, которую использовали сразу два разных производителя. 

В Донецкой области ликвидировали нарколабораторию - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечается, во время спецоперации были задержанны пять человек, в том числе производителей и дилеров. По словам полицейских, четверо жителей Мариуполя вместе изготавливали амфетамин, потом товар делили.  В частнгости, 1 грамм готового вещества стоил 600 гривен.

"Наркотик распространяли преимущественно среди молодежи", - подчеркнули стражи порядка.

Благодаря оперативной работе полицейских был задержан один из реализаторов наркоторговли. Выяснилось, что мужчина торговал на рынке инструментами, а в свободное время продавал амфетамин. Кроме того, житель из Мариуполя доставлял товар клиентам прямо на собственном автомобиле. 

Также правоохранители у становили поставщиков - 57-летнего мужчину и его подручного. Так, наркотики изготавливали прямо в квартире, когда жена производителя работала в ночную смену. В полиции отмечают, что семейная пара воспитывает троих детей, и наркотики находились в прямом доступе малышей.

В ходе обыска изъяли 10 г амфетамина, электронные весы со следами наркотика, прекурсоры. В данный момент следствие продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", среди "офицерского состава" террористов Донбасса фиксируют рост зависимости от употребления наркотиков.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив