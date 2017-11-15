В Донецкой области ликвидировали нарколабораторию - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечается, во время спецоперации были задержанны пять человек, в том числе производителей и дилеров. По словам полицейских, четверо жителей Мариуполя вместе изготавливали амфетамин, потом товар делили. В частнгости, 1 грамм готового вещества стоил 600 гривен.

"Наркотик распространяли преимущественно среди молодежи", - подчеркнули стражи порядка.

Благодаря оперативной работе полицейских был задержан один из реализаторов наркоторговли. Выяснилось, что мужчина торговал на рынке инструментами, а в свободное время продавал амфетамин. Кроме того, житель из Мариуполя доставлял товар клиентам прямо на собственном автомобиле.

Также правоохранители у становили поставщиков - 57-летнего мужчину и его подручного. Так, наркотики изготавливали прямо в квартире, когда жена производителя работала в ночную смену. В полиции отмечают, что семейная пара воспитывает троих детей, и наркотики находились в прямом доступе малышей.

В ходе обыска изъяли 10 г амфетамина, электронные весы со следами наркотика, прекурсоры. В данный момент следствие продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", среди "офицерского состава" террористов Донбасса фиксируют рост зависимости от употребления наркотиков.