14:50 15.11.2017 | Происшествия | Новости
100179135:labazovych

Семь человек стали жертвами наводнения в Греции - ФОТО

В городе Мандра неподалеку от Афин затопило дороги, и люди оказались в ловушке в своих домах и автомобилях. Так, от наводнения после внезапного ливня ночью погибли семь человек.

Семь человек стали жертвами наводнения в Греции - ФОТО

Об этом сообщило греческое издание Kathimerini.

Как отмечается, удару стихи также подверглись город Неа-Перамос и остров Сими. Так, в Неа-Перамосе из-за наводнения множество людей остаются заблокированными в своих домах. Вместе с тем на острове Сими шторм разрушил дома и повредил линии электропередачи.

Сейчас департамент пожарной охраны получает сотни сообщений с просьбами о помощи от людей, терпящих бедствие. Поэтому, власти объявили режим чрезвычайного положения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в юго-западном регионе Колумбии после сильных дожей сошел оползень. В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, четыре человека. Еще 18 человек считаются пропавшими без вести.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив