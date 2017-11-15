Семь человек стали жертвами наводнения в Греции - ФОТО

Об этом сообщило греческое издание Kathimerini.

Как отмечается, удару стихи также подверглись город Неа-Перамос и остров Сими. Так, в Неа-Перамосе из-за наводнения множество людей остаются заблокированными в своих домах. Вместе с тем на острове Сими шторм разрушил дома и повредил линии электропередачи.

Сейчас департамент пожарной охраны получает сотни сообщений с просьбами о помощи от людей, терпящих бедствие. Поэтому, власти объявили режим чрезвычайного положения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в юго-западном регионе Колумбии после сильных дожей сошел оползень. В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, четыре человека. Еще 18 человек считаются пропавшими без вести.