Румыния депортирует серба воевавшего за сепаратистов на Донбассе

Об этом решении сообщила Румынская информационная служба SRI.

По данным спецслужбы, в частности 42-летний Братислав Живкович, в 2014-15 годах воевал в Украине на стороне российских гибридных сил, "проявлял заинтересованность в получении секретных документов о критической инфраструктуры и объекты национальных и союзных в НАТО войск на юго-востоке Румынии с целью повлиять на стратегическое партнерство в НАТО".

Живковича задержали, когда он фотографировал военные радарные установки на побережье Черного моря и пытался передать их координаты.

Как заверили в службе, Батиславу не удалось заполучить ни одного секретного документа, однако он предоставляет угрозу для национальной безопасности Румынии.

Также стало известно, что Живкович участвовал еще в конфликтах 1990-х годов – в Боснии, в Косово, одновременно и в Хорватии.

А в 2014-15 годах участвовал на стороне российских гибридных сил в захвате Крыма и агрессии на Донбассе, за что он внесен в списки украинского центра Миротворец.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", согласно данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, 90 мальчиков подросткового возраста и 47 девочек погибли после начал конфликта на Донбассе.