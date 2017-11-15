Под Николаевом столкнулись три автомобиля, травмы получили два человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба полиции области, авария произошла около шести часов вечера на автотрассее Николаев - Одесса, Водитель автомобиля Mersedes Benz, двигаясь в направлении города Одессы.

По предварительной информации иномарка вначале врезалась в грузовой DAF, а затем столкнулся с автомобилем "ВАЗ", которые двигались во встречном направлении. Скорая помощь после аварии увезла в больницу с травмами различной степени тяжести водителя и пассажир "ВАЗа". По заключению освидетельствование, водитель микроавтобуса Mersedes Benz находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в результате столкновения двух автомобилей на улице Стеценко в Подольском районе один человек погиб, еще один травмирован.