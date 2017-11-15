Пенсионерка четырежды "заминировала" дамбу Киевского водохранилища

Сейчас пожилой женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Такие данные распространила пресс-служба прокуратуры Киевской области. Согласно данным – недавно выяснилось, что пенсионерка в конце октября 2017 г. звонила с сообщением про угрозу взрыва дамбы водохранилища на Киевщине. Спецслужбы отправились на место, но взрывчатку не нашли.

Затем пенсионерка с таким же сообщением звонила и на следующий день, а затем звонила еще дважды в ноябре. Вскоре злоумышленницу задержали. Ею оказалась жительница столицы 60-ти лет.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре в столице поступало сообщение о минировании ж/д вокзала.