16:55 15.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пенсионерка четырежды "заминировала" дамбу Киевского водохранилища

Прокуратурой Киевщины было сообщено о подозрении 60-летней пенсионеке. Которая ради развлечения четырежды сообщала про минирование дамбы Киевского водохранилища.

Пенсионерка четырежды

Сейчас пожилой женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Такие данные распространила пресс-служба прокуратуры Киевской области. Согласно данным – недавно выяснилось, что пенсионерка в конце октября 2017 г. звонила с сообщением про угрозу взрыва дамбы водохранилища на Киевщине. Спецслужбы отправились на место, но взрывчатку не нашли.

Затем пенсионерка с таким же сообщением звонила и на следующий день, а затем звонила еще дважды в ноябре. Вскоре злоумышленницу задержали. Ею оказалась жительница столицы 60-ти лет.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре в столице поступало сообщение о минировании ж/д вокзала.


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