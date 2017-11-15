15:38 15.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине водителю оторвало руку по итогам ДТП

На Житомирщине водителю, попавшему в ДТП, оторвало руку.

На Житомирщине водителю оторвало руку по итогам ДТП

Про это передает отдел коммуникации ГУНП в данном регионе. Согласно данным – эта авария возникла ночью 14-го ноября на трассе "Киев-Чоп". Как стало известно - водитель автомобиля марки Audi А6, 25-летний житель Ровно, не справился с управлением и врезался в отбойник.

По итогам аварии мужчина получил травматическую ампутацию руки и был отправлен в реанимационное отделение больницы. Правоохранители на данный момент по факту этой аварии проводят расследование, выясняют все детали случившегося.

Как сообщал УРА-Информ, в Китае столкнулись сразу 30 авто. В итоге было много погибших и пострадавших.


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