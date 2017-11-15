На Закарпатье депутаты устроили пьяную драку - ВИДЕО

В ресторане "Золотое руно" словесная перепалка между местными депутатами переросла в потасовку с угрозами применить оружие. Как сообщает местное издание Mukachevo.ne, ссылаясь на слова очевидцев, а заведении проходило празднование детского дня рождения.

На нем присутствовали два местные депутаты от партии Видродження – Сергей Калабишка и Иван Шар. Между ними завязался конфликт на почве личной неприязни.

После чего один из депутатов начал драку, а затем стал другому угрожать винтовкой.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской городской раде произошла потасовка. Во время пленарного заседания подрались депутаты. Как сообщаю журналисты, в конфликт пришлось вмешаться городскому голове Виталию Кличко.