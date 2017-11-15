17:16 15.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Николаевщине женщину сбил поезд

Грузовой поезд сбил пожилую женщину на Николаевщине.

На Николаевщине женщину сбил поезд

Так, трагедия произошла на железнодорожном вокзале в н.п. Южноукраинск. Согласно данным – поезд сбил женщину насмерть 14-го ноября. Об этом данные передали в пресс-службе правоохранителей Николаевщины. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Как стало известно – 14-го ноября на железнодорожном вокзале Южноукраинска грузовой поезд, ехавший в направлении Трикраты-Помошная, внезапно сбил 85-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка погибла прямо на месте. Следователи открыли уголовное производство по ст. 276 УК, которая предусматривает 7-12 лет лишения свободы.

Как сообщал УРА-Информ, поезд сбил мужчину на Житомирщине.


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