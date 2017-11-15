На Харьковщине бешеный пес покусал шесть человек

По данным лабцентра, пес содержался в частном домовладении на привязи, прививки против бешенства не имел. В то же время эксперты добавили, что за период с пятого по восьмое ноября животное покусало хозяйку дома и еще пяти соседей. Также стало позже известно, что девятого ноября пес умер, а уже 10 ноября убыло установлено, что он болел бешенством.

На данный момент всем пострадавшим назначили курс профилактических прививок.

В лабцентре добавили, что по состоянию на 14 ноября в области зарегистрировано 87 случаев бешенства животных. От больных животных пострадали 173 жителя Харьковской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кропивницком бешеный кот покусал пятерых взрослых, а также одного ребенка. Согласно данным – по итогам проведенной экспертизы лабораторией ветеринарной медицины – у домашнего кота наличие бешенства подтвердилось.