12:47 15.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Китае столкнулись 30 автомобилей, есть жертвы

В Восточном Китае на скоростной дороге в провинции Аньхой, произошло страшное ДТП с участием более 30 автомобилей. Об этом сообщает "Синьхуа Новости".

В Китае столкнулись 30 автомобилей, есть жертвы

По данным агентства, массовое ДТП произошло рано утром в среду, 15 ноября, по местному времени на скоростной трассе, соединяющей города Фуян и Хэфэй.

В результате аварии загорелось четыре авто, пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием на месте аварии и спасти 17 человек, которые были заблокированы в автомобилях. По данным СМИ, причиной ЧП стал сильный туман. Массовое ДТП привело к образованию пробки протяжённостью три-четыре километра.

В данный момент, спасательная операция продолжается, уточняется количество погибших и пострадавших.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", грузовой автомобиль “Mercedes”  сбил местную жительницу. Сообщается, что грузовая иномарка двигалась по 403 км автодороги “Харьков-Симферополь”. Наезд на женщину был совершен во время ее перехода по неосвещаемой части дороги, при отсутствии пешеходного перехода. 


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