Из-за непогоды в Турции пострадало около 40 человек

В результате стихийного бедствия, сильный ветер срывал крыши и разрушал стены зданий вдоль побережья. Пострадавших доставили в больницу, трое человек в критическом состоянии.

Наиболее от крупного града и сильного ливня пострадали районы Анталии: Финике, Каш, Демре, Кумлуджа и Кемер.

По словам работника местной метеорологической службы, примерная скорость вихря достигала 200 км / ч. Стихия опрокинула деревья и серьезно повредила теплицы и транспортные средства, также произошло отключение электроэнергии.

Отмечается, что ветер был настолько сильный что перевернул 20-ти тонный грузовик.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в результате ливневой грозы серьезно затопило некоторые улицы. В частности, из-за дождя в городе даже утонуло несколько авто. Отметим, что по украинской столице и пригородам много подтопленных участков, где глубина воды более 20 см.