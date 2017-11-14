Во Львовской области школьники на кладбище устроили вечеринку

Об этом стало известно из сюжета украинского телеканала.

Сообщается, что такое поведение подростков очень возмутило целый город. В результате местные власти начали свое расследование, где нашли их страницы в соцсетях и выяснили, что это местные жительницы.

Так, щкольницам по 15 лет, они учатся в 10-м классе, но в разных учебных заведениях. В частности, нарушительницы порядка опубликовали в соцсети фотографии с бутылками пива и сигаретами на кладбище.

При этом директор школы одной из девочки отмечает, что школьница очень много прогуливает. К примеру, с начала года она получила уже 80 отметок об отсутствии на занятиях. "егодня в школу приходила мама, представитель службы по делам детей. Родители поражены, они этого не ожидали. У ребенка есть задатки к обучению, но она не посещала школу", - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы в Новояворовске Ирина Пинчук.

В свою очередь правоохранители прокомментировали данный поступок так: "Нет признаков вандализма. Могила не повреждена, не осквернена. Усматривается ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей", - отметила старший инспектор ювенальной превенции Новояворовского ОП ГУНП во Львовской области Оксана Давид.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице разместили импровизированное кладбище напротив синагоги. Интернет-юзеры жестко раскритиковали кресты, которые начали обсуждать безвкусицу и пугающий вид искусвенной инсталляции. Другие, наоборот поддрежали подобный перформанс, так как он, по их мнению, прекрасно подходит к празднику Хеллоуина и ничего страшного в этом нет.