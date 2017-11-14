В Запорожье таксист грабил женщин

Таксист занимался грабежами пассажиров, угрожая им ножом. Такие данные распространил в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области. Как стало известно – гражданин Марокко жил в Украине нелегально с 2013 г.

В поле зрения полиции марокканец попался после совершенного ограбления гражданки Нигерии – мужчина отобрал у 23-летней девушки деньги и телефон. Также полицейские выяснили и причастность подозреваемого к другому аналогичному преступлению - марокканец в ноябре также ограбил женщину.

Как сообщал УРА-Информ, в Одесской области пятеро злоумышленников ограбили фермера.