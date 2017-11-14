18:17 14.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100179054:mysnichenko

В Запорожье таксист грабил женщин

В Запорожье работающий таксистом иностранец на Deawoo Lanos грабил женщин.

В Запорожье таксист грабил женщин

Таксист занимался грабежами пассажиров, угрожая им ножом. Такие данные распространил в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области. Как стало известно – гражданин Марокко жил в Украине нелегально с 2013 г.

В поле зрения полиции марокканец попался после совершенного ограбления гражданки Нигерии – мужчина отобрал у 23-летней девушки деньги и телефон. Также полицейские выяснили и причастность подозреваемого к другому аналогичному преступлению - марокканец в ноябре также ограбил женщину.

Как сообщал УРА-Информ, в Одесской области пятеро злоумышленников ограбили фермера.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив