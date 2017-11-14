В Виннице спасатели потушили пожар в центре города - ФОТО

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснили сотрудники ГСЧС, огнем охвачено было около 200 кв.м кровли одноэтажного пятиквартирного дома, общая площадь которого составила 300 кв.м. Что же послучило причиной сильнейшего пожара пока неизвестно. Однако благодаря решительным действиям машиниста локомотива и бойцов службы спасения травмированных во время возгорания не было.

Таким образом, спасатели локализовали пожар в 19:32, ликвидировали – в 20:16. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники.

"14 жителей квартир эвакуировались самостоятельно", - отметили спасатели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Макаров Киевской области произошел пожар в цехе по производству пеллет. Как выяснилось, загорелось одноэтажное здание на площади 4000 метров квадратных. На место происшествия прибыло восемь единиц техники и 33 человека личного состава.