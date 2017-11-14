В Луцке пожилой мужчина выпал из маршрутки

Как выяснилось - травмировался 78-летний пенсионер. Очевидцы поведали о том, что пожилой человек выпал из маршрутки, а водитель транспортного средства бросил пострадавшего и уехал.

Представитель местной патрульной полиции Ольга Бузелук отметила, что пострадал мужчина 1939 г.р. Согласно ее сообщению - водителя маршрутки патрульные вскоре задержали, однако он объяснил, что пенсионер выпал из маршрутки сам. В итоге у этого человека диагностировали черепно-мозговую травму и доставили в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове из маршрутки выпала беременная девушка.