В Лондоне из поезде украли чемодан с драгоценностями на миллион фунтов

Грабители унесли чемодан с драгоценными камнями. По предварительным данным стоимостью украденного составляет миллион фунтов стерлингов.

Как сообщает пресс-служба Британской транспортной полиции, инцидент произошел около семи часов вечера по местному времени. 35-летний пострадавший сел на поезд на станции Юстон, чтобы поехать в Бирмингем Нью-стрит.

Он положил свой чемодан на багажную полку, но когда поезд прибыл в город Рагби, он обнаружил, что сумка исчезла. При этом полиция полагают, что чемодан, скорее всего, похитили еще до отправки поезда из станции в Юстоне.

Мужчина утверждает, что в сумке были драгоценные камни, включая рубины, изумруды и сапфиры. Сейчас офицеры разыскивают мужчину, показанного на кадрах камеры наблюдения, поскольку он может иметь информацию, которая может помочь расследованию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе в Ровно злоумышленники украли из автомобиля сумку с почти миллионом гривен. Водитель автомобиля находился в салоне во время происшествия и не пострадал.