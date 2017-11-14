22:32 14.11.2017 | Происшествия | Новости
100179072:Polishuk

В Лондоне из поезде украли чемодан с драгоценностями на миллион фунтов

В Лондоне во вторник, 14 ноября, на станции Юстон в поезде обокрали мужчину.

В Лондоне из поезде украли чемодан с драгоценностями на миллион фунтов

Грабители унесли чемодан с драгоценными камнями. По предварительным данным стоимостью украденного составляет миллион фунтов стерлингов.

Как сообщает пресс-служба Британской транспортной полиции, инцидент произошел около семи часов вечера по местному времени. 35-летний пострадавший сел на поезд на станции Юстон, чтобы поехать в Бирмингем Нью-стрит.

Он положил свой чемодан на багажную полку, но когда поезд прибыл в город Рагби, он обнаружил, что сумка исчезла. При этом полиция полагают, что чемодан, скорее всего, похитили еще до отправки поезда из станции в Юстоне.

Мужчина утверждает, что в сумке были драгоценные камни, включая рубины, изумруды и сапфиры. Сейчас офицеры разыскивают мужчину, показанного на кадрах камеры наблюдения, поскольку он может иметь информацию, которая может помочь расследованию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе в Ровно злоумышленники украли из автомобиля сумку с почти миллионом гривен. Водитель автомобиля находился в салоне во время происшествия и не пострадал.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив