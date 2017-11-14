10:58 14.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Афганистане боевики напали на полицейский пункт, 22 человека погибли

В Афганистане в ночь на вторник, 14 ноября, боевики террористической организации "Талибан" напали на контрольно-пропускные пункты полиции.

В Афганистане боевики напали на полицейский пункт, 22 человека погибли

В результате инцидента были убиты 22 сотрудников полиции. Еще 15 человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, трагедия произошла в южной провинции Кандагар. Вместе с тем местные чиновники заверили, что правительственные войска убили 45 повстанцев и ранили 35.

Ни один из полицейских контрольно-пропускных пунктов не был захвачен во вермя ночных нападений, - заверили власти страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 ноября на территории провинции Фарах в Афганистане боевики террористической организации "Талибан" напали на контрольный полицейский пункт. В результате боевых действий было убито восемь полицейских, еще один страж порядка ранен.


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