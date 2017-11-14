12:13 14.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине поезд сбил мужчину

По факту гибели мужчины под колесами поезда уже начато уголовное производство.

На Житомирщине поезд сбил мужчину

Так, на Житомирщине товарный поезд сбил мужчину насмерть – это случилось в районе города Бердичева. Такие данные недавно распространила пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

Выяснилось, что 13-го ноября в Бердичевский полицейский отдел поступили данные о смертельном травмировании поездом человека. На данный момент идет выяснение личности погибшего и проверяются все обстоятельства смерти. Согласно данным пресс-службы, предварительно было выяснено, что примерно в 22:00 вечера на 31-ом километре железной дороги "Бердичев-Шепетовка", недалеко от ул. Сосновой г. Бердичева поезд, двигаясь со стороны г. Шепетовки в сторону Козятина, травмировал неизвестного мужчину. В результате мужчина умер.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове мужчину сбила электричка.


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