На Житомирщине поезд сбил мужчину

Так, на Житомирщине товарный поезд сбил мужчину насмерть – это случилось в районе города Бердичева. Такие данные недавно распространила пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

Выяснилось, что 13-го ноября в Бердичевский полицейский отдел поступили данные о смертельном травмировании поездом человека. На данный момент идет выяснение личности погибшего и проверяются все обстоятельства смерти. Согласно данным пресс-службы, предварительно было выяснено, что примерно в 22:00 вечера на 31-ом километре железной дороги "Бердичев-Шепетовка", недалеко от ул. Сосновой г. Бердичева поезд, двигаясь со стороны г. Шепетовки в сторону Козятина, травмировал неизвестного мужчину. В результате мужчина умер.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове мужчину сбила электричка.