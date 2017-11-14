На Прикарпатье автомобиль столкнулся с автобусом, погиб мужчина - ФОТО

В результате аварии погиб один человек. Как сообщает пресс-служба полиции области, уже на месте дорожно-транспортного происшествия было установлено, что 52-летний житель Львова, управляя автомобилем марки "Renault Laguna", двигался в направлении Галича. Возле автозаправочной станции в поселке Бурштын он не справился с управлением и его машина выехала на полосу встречного движения.

Тут иномарка врезалась в рейсовый автобус "Эталон". От сильного удара водитель легковушки получил травмы от которых умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии. Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 ноября на автодороге около села Козова зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Так, выяснилось, водитель не справился с управлением микроавтобусом и в итоге допустил опрокидывание своего транспорта в кювет.