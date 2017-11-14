14:56 14.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одесчине мужчине выстрелили в голову пять раз

В Килийском районе на Одесчине мужчина выстрелил знакомому в голову.

На Одесчине мужчине выстрелили в голову пять раз

Так, мужчина стрелял в другого мужчину из устройства для стрельбы резиновыми пулями. Такие данные распространили в пресс-службе ГУНП региона.

Как стало известно – данный инцидент имел место в селе Старые Трояны Одесской области - во время ссоры, что вскоре превратилась в драку. 38-летний мужчина пять раз выстрелил из пистолета в голову знакомому. Благодаря помощи врачей пострадавший остался жив.

Местонахождение стрелка быстро установили. Ему сообщили про подозрение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 15, и ч.1 статьи 115 (покушение на убийство) УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, под Киевом охотник по ошибке застрелил свого кума.


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