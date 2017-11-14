11:30 14.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одесчине изъяли фальсифицированной водки на четверть миллиарда гривен

С начала 2017 г. подразделениями фискальной службы Одесчины из незаконного оборота было изъято ликеро-водочной продукции на 236 миллионов гривен.

На Одесчине изъяли фальсифицированной водки на четверть миллиарда гривен

Такие данные распространила фискальная служба региона. Согласно этим данным – с начала 2017 г. служащие фискальной службы данного региона в рамках операций под названием "Акциз" и "Рубеж" изъяли из оборота подакцизных товаров на 352 миллиона гривен. Из этой суммы 236 миллионов гривен – это стоимость примерно 1,2 дал изъятых ликероводочных изделий. А продажа этой продукции сомнительного качества могла нанести вред здоровью людей – отметили представители ГФС региона.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине алкоголь стал дороже на 18%.


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