На Одесчине изъяли фальсифицированной водки на четверть миллиарда гривен

Такие данные распространила фискальная служба региона. Согласно этим данным – с начала 2017 г. служащие фискальной службы данного региона в рамках операций под названием "Акциз" и "Рубеж" изъяли из оборота подакцизных товаров на 352 миллиона гривен. Из этой суммы 236 миллионов гривен – это стоимость примерно 1,2 дал изъятых ликероводочных изделий. А продажа этой продукции сомнительного качества могла нанести вред здоровью людей – отметили представители ГФС региона.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине алкоголь стал дороже на 18%.