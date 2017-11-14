Активистка Femen подожгла декоративный трамвай возле магазина Roshen в Виннице - ФОТО

Об инциденте сообщается в группе Femen на странице в соцсети Facebook.

Как отмечается, акция в первую очередь послучила протесту так называемых "Райских документов", которые касаются президента Украины Петра Порошенко. "Пусть горящий трамвай подобно огненной колеснице навсегда унесет Порошенко туда, где нет ни высоких налогов, ни войны, ни нищеты, ни украинцев", - написали в группе Femen.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В центре Киева вблизи от станции метро "Арсенальная" обнаженна активистка движения Femen сожгла плюшевых медведей возле фирменного магазина Roshen. На лице активистки был хеллоуиновский мейк-ап. В то же время на груди у нее было написано на английском языке: "Конфеты или импичмент".