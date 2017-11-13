Житель Одесской области расстрелял двоих соседей

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского отдела полиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. В свою очердь задержанный утверждает, что убивать никого не собирался. По его словам, он только хотел запугать соседей.

В данный момент мужчина задержан. Кроме того, в отношении него полицейские открыли уголовное производство по ст.115 ч.1 п.1 УК.

Напомним, как собщал ранее "УРА-Информ", в ночном клубе Индианы неизвестный открыл стрельбу по посетителям. В результате инцидента семь человек получили ранения.