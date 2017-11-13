Военных задержали на Донбассе за нанесение телесных повреждений мирному жителю

Военнослужащие Вооруженных сил Украины задержаны в Луганской области за нанесение телесных повреждений гражданскому лицу.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Отмечается, что сейчас военная служба правопорядка и Нацполиция проводят проверку по данному факту и выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Командование категорически осуждает недостойное поведение.
Как заявили в штабе АТО, такой поступок разрушает доверие к военнослужащим, порочит доблесть и мужество всех воинов, которые защищают мир и единство нашей страны от российско-оккупационных захватчиков.
В штабе добавили, что таким не место в рядах ВСУ и пообещали, что виновные ответят по закону.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", боевики всего лишь 15 раз нарушили режим тишины. При этом наши войска только девять раз отвечали боевикам. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет.