12:44 13.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Военных задержали на Донбассе за нанесение телесных повреждений мирному жителю

Военнослужащие Вооруженных сил Украины задержаны в Луганской области за нанесение телесных повреждений гражданскому лицу.

Военных задержали на Донбассе за нанесение телесных повреждений мирному жителю

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что сейчас военная служба правопорядка и Нацполиция проводят проверку по данному факту и выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Командование категорически осуждает недостойное поведение.

Как заявили в штабе АТО, такой поступок разрушает доверие к военнослужащим, порочит доблесть и мужество всех воинов, которые защищают мир и единство нашей страны от российско-оккупационных захватчиков.

В штабе добавили, что таким не место в рядах ВСУ и пообещали, что виновные ответят по закону.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", боевики всего лишь 15 раз нарушили режим тишины. При этом наши войска только девять раз отвечали боевикам. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет. 


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