В Запорожье двое детей пострадали по итогам ДТП

В автомобиле марки ЗАЗ находилось двое детей. Такие данные распространили в пресс-службе патрульной полиции населенного пункта. Согласно данным – водитель авто Honda 1990 г.р. не убедилась в безопасной ситуации на дороге и начала маневр.

По итогам совершенных ею действий ее машина столкнулась с Lanos под управлением мужчины 1984 г.р. В Lanos при этом находились дети: мальчик 2005 г.р. и девочка 2012 г.р.

До прибытия на место скорой помощи девочка сообщила про боль в руке, а мальчик – про боль в колене. Детей госпитализировали в детскую больницу.

Как сообщал УРА-Информ, микроавтобус попал в ДТП на Тернопольщине.