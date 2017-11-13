15:55 13.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100178926:mysnichenko

В Запорожье двое детей пострадали по итогам ДТП

Утром 13-го ноября на перекрестке ул. Яценко и Победы в н.п. Запорожье Honda Civic врезалась в ЗАЗ Lanos.

В Запорожье двое детей пострадали по итогам ДТП

В автомобиле марки ЗАЗ находилось двое детей. Такие данные распространили в пресс-службе патрульной полиции населенного пункта. Согласно данным – водитель авто Honda 1990 г.р. не убедилась в безопасной ситуации на дороге и начала маневр.

По итогам совершенных ею действий ее машина столкнулась с Lanos под управлением мужчины 1984 г.р. В Lanos при этом находились дети: мальчик 2005 г.р. и девочка 2012 г.р.

До прибытия на место скорой помощи девочка сообщила про боль в руке, а мальчик – про боль в колене. Детей госпитализировали в детскую больницу.

Как сообщал УРА-Информ, микроавтобус попал в ДТП на Тернопольщине.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив