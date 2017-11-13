В российском Саранске обрушилось здание, есть жертвы

В российском городе Саранск обрушилась часть строящейся новостройки. В результате чего по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По предварительным данным, причиной обрушения могло стать нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.
Рабочие экстренных служб спасли из-под завалов одного человека, которого оперативно доставили в медицинское учреждение.
"Рухнул лестничный пролет с шестого по второй этажи десятиэтажного дома", - подтвердили факт в Центральном региональном центре МЧС.
Сейчас, на месте происшествия работают спасатели, а также выехал министр строительства Республики Мордовии.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в индийском городе Бангалор обрушился жилой дом. В результате инцидента по меньшей мере шесть человек погибли. Изначально пожарные службы сообщили, что трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва газового баллона. Однако министр Редди отметил, что, по его информации, газовые баллоны на первом и втором этаже "были пустые, поэтому маловероятно, что здание обрушилось в результате взрыва".