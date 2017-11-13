15:25 13.11.2017 | Происшествия | Новости
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В российском Саранске обрушилось здание, есть жертвы

В российском городе Саранск обрушилась часть строящейся новостройки. В результате чего по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В российском Саранске обрушилось здание, есть жертвы

По предварительным данным, причиной обрушения могло стать нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

Рабочие экстренных служб спасли из-под завалов одного человека, которого оперативно доставили в медицинское учреждение.

"Рухнул лестничный пролет с шестого по второй этажи десятиэтажного дома", - подтвердили факт в Центральном региональном центре МЧС.

Сейчас, на месте происшествия работают спасатели, а также выехал министр строительства Республики Мордовии.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в индийском городе Бангалор  обрушился жилой дом. В результате инцидента по меньшей мере шесть человек погибли. Изначально пожарные службы сообщили, что трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва газового баллона. Однако министр Редди отметил, что, по его информации, газовые баллоны на первом и втором этаже "были пустые, поэтому маловероятно, что здание обрушилось в результате взрыва".


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